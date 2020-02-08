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لأول مرة منذ 6 سنوات..الحكومة: متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا 9.2% في عام 2019.. وتؤكد: السيطرة على أسعار السلع لعبت دورا بارزا.. إشادات دولية بالسياسة النقدية للبنك المركزي

السبت 08/فبراير/2020 - 08:30 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضحم في الحضر إلى 9.2% عام 2019، مقارنة بـ 14.4% عام 2018
البنك الدولي: 
تراجع التضخم بشكل كبير يمهد الطريق أمام مزيد من إجراءات التيسير النقدي
"بلومبرج": 
انخفاض أسعار الغذاء يؤكد نجاح الدولة في احتواء التضخم 


استمرارًا للمؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري في ظل نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تؤتي ثمارها يومًا بعد الآخر، تراجعت معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة خلال الآونة الأخيرة.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على نجاح متوسط معدل التضخم لعام 2019 في تحقيق رقم أحادي يقدر بـ 9.2%، وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات، فضلًا عن تسجيل التضخم الشهري لحضر الجمهورية معدلات سالبة لثلاثة أشهر وهي يونيو ونوفمبر وديسمبر خلال عام 2019، وذلك بعد انخفاض أسعار السلع الغذائية. 

وأوضح الإنفوجراف انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم في الحضر، إلى 9.2% عام 2019، مقارنة بـ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و 13.8% عام 2016، و 10.4% عام 2015، و 10.1% عام 2014.

كما انخفض المعدل الشهري للتضخم في الحضر ليسجل -0.2% في ديسمبر 2019، مقارنة  بـ -0.3% في نوفمبر 2019، و1% في أكتوبر 2019، وصفر في سبتمبر 2019، و0.7% في أغسطس 2019، و1.8% يوليو 2019، و -0.8% يونيو 2019.

وبحسب الإنفوجراف، حققت مجموعة السلع الغذائية معدلات سالبة– انخفاض في الأسعار- في خمسة شهور خلال عام 2019 لحضر الجمهورية، لتسجل -0.5% في ديسمبر 2019، مقارنة    بـ -1.5% في نوفمبر 2019، و -1.8% لكل من شهري أكتوبر وسبتمبر 2019، و1% في أغسطس 2019، و0.8% في يوليو 2019، و -2.2% في يونيو 2019.

وأظهر الإنفوجراف، نماذج لأهم السلع الغذائية التي شهدت أسعارها انخفاضًا خلال عام 2019، ومنها مجموعة اللحوم المحلية الطازجة والمستوردة، حيث انخفض سعر اللحوم البقري والجاموسي "مشفي كنذوز" بنسبة 16.2%، واللحم الضأن البلدي بالعظم بنسبة 12,3%، واللحم الجاموسي "بتلو بالعظم" بنسبة 4,2%، واللحم البقري مجمد مستورد بنسبة 2.1% ، وفيما يتعلق بمجموعة الأسماك والطيور الحية، انخفضت الأسعار لتصل نسبة انخفاض سعر السمك المكرونة المجمد 9.5%،  وكذلك انخفض سعر دجاج المزارع بنسبة 4.8%.

كما شهدت مجموعة البقالة والعطارة انخفاضًا في أسعارها، حيث انخفض سعر الفلفل الأسود الحب بنسبة 27.3%، والأرز البلدي السائب بنسبة 10.9%، والدقيق القمح بنسبة 9.4%، والكسبرة بنسبة 7.4%، وعسل النحل بنسبة 5.3%، أما بالنسبة لمجموعة الألبان ومنتجاتها، فقد انخفض سعر الزبدة البقري المستوردة بنسبة 3.4%.

وأيضا، انخفضت مجموعة الخضر والفاكهة الطازجة، لتصل نسبة انخفاض سعر الجوافة20%، والفلفل الأخضر الرومي بنسبة 11,4%،  والباذنجان الرومي بنسبة 4%، والبصل بنسبة 1.8%، وفيما يخص مجموعة الحبوب والبقوليات، انخفض سعر القمح بنسبة 14,7%، وسعر العدس المجروش بنسبة 9,2%.

وأبرز الإنفوجراف، عددًا من إشادات المؤسسات الدولية، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مؤكدًا أنها احتوت الضغوط التضخمية التي أعقبت تعويم الجنيه وإصلاحات دعم الطاقة. 

ومن جانبه، أشار البنك الدولي إلى أن تراجع التضخم بشكل كبير، يمهد الطريق أمام مزيد من إجراءات التيسير النقدي، كما أوضحت وكالة "بلومبرج" أن انخفاض أسعار الغذاء، يؤكد نجاح الدولة في احتواء التضخم مع اقتراب المعدل السنوي من المستهدف للبنك المركزي البالغ 9%، (±3) بنهاية عام 2020.
لأول مرة منذ 6 سنوات..الحكومة: متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا 9.2% في عام 2019.. وتؤكد: السيطرة على أسعار السلع لعبت دورا بارزا.. إشادات دولية بالسياسة النقدية للبنك المركزي
لأول مرة منذ 6 سنوات..الحكومة: متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا 9.2% في عام 2019.. وتؤكد: السيطرة على أسعار السلع لعبت دورا بارزا.. إشادات دولية بالسياسة النقدية للبنك المركزي
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