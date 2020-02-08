تحول لـ خرابة.. سوق الجملة بطور سيناء مأوى للكلاب الضالة ومرعى للأغنام

تحولت محلات سوق الجملة بطور سيناء لخرابة ومأوى للكلاب الضالة و مرعى للأغنام والماعز، بعد أن غادرها مستأجروها ولم يجدوا جدوى من فتح أنشطة تجارية بتلك المحلات.





ورصدت كاميرا موقع "صدى البلد " الإخباري، مظاهر الإهمال التي لحقت بمحلات السوق، وجود سرنجات حقن ملقاة على الأرض قد تنقل العدوى إذا عبث بها الأطفال.





وانتقد محمد عبد العليم، أحد سكان منطقة مساكن مبارك الموجود بها السوق إهمال محلات السوق وعدم تحويل نشاطها لآخر بعد فشل إنشاء سوق الجملة لبعد المسافة عن المدينة.





وطالب علاء الصعيدي، من سكان طور سيناء بتحويل المحلات لمنطقة للصناعات الحرفية والإنتاجية تكون الشباب وأصحاب الحرف مع إنشاء معرض لتلك الحرف داخل مدينة طور سيناء.





كانت محافظة جنوب سيناء أنشأت تلك المحلات لتكون سوق الجملة للخضراوات والفاكهة ولكن لم تنفذ وامتنع المستأجرون عن سداد الإيجارات وأصبحت مغلقة وفارغة ومأوى لمتعاطي المخدرات.