مسار العائلة المقدسة.. يمر بـ 8 محافظات.. برنامج سياحى موحد لنقاطه.. اعتماده كأيقونة حج إلى مصر.. تتولى وزارة التنمية المحلية حصر احتياجات المحافظات..إنشاء شركة تدير المشروع

مشروع مسار العائلة المقدسة:

مر بـ 8 محافظات هى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء

يمثل 25 محطة من نقطة الدخول

وزارة التنمية المحلية تنسق لإزالة كافة العوائق والمشكلات التى تواجه المشروع بالمحافظات

الالتزام بالجدول الزمنى الذى تم وضعه للإنتهاء من البنية الأساسية









مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة أحد أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع أطراف متعددة على رأسها وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية الآخرى والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات، لما له من أهمية كبرى في السياحة الدينية المسيحية واهتمام بالمناطق الاثرية.





محافظات المسار:





ويمتد مسار العائلة المقدسة الرحلة التى قامت بها السيدة مريم والسيد المسيح حينما جاءا الى مصر،حيث مر 8 محافظات هى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء.





يمثل مسار العائلة المقدسة نقاط توقف للعائلة المقدسة خلال رحلة لجوئها إلى مصر ويمتد المسار ليشمل 25 محطة من نقطة الدخول عند مدينة رفح فى الشمال الشرقى عبر منطقة الدلتا ثم القاهرة إلى وادى النطرون مرورًا بالمنيا ثم أسيوط ثم إلى محافظات الدلتا مسار الذهاب والعودة مما يعد أطول مسار حج فى العالم داخل دولة واحدة .





إزالة العوائق:





وعقدت وزارة التنمية المحلية،عدة اجتماعات لإزالة كافة العوائق والمشكلات التى تواجه المشروع بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية.





وزارة التنمية المحلية تشرف على أعمال التنفيذ:





وأكد وزير التنمية المحلية أن المحافظات تقوم حاليًا وتحت إشراف مباشر من الوزارة بجهود مكثفة للانتهاء من الأعمال المحددة فيما يتعلق دعم البنية الأساسية فى التوقيتات المحددة وأيضًا رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمسار وإضفاء مظهرًا أثريًا وجماليًا عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير سبل الراحة لهم واستغلال هذا الأثر العظيم فى جذب السياحة وتوفير سبل الراحة لهم وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظات .





التنسيق مع الوزارات الاخرى:





وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية, أن الوزارة تلعب دورًا تنسيقيًا مع باقى الوزارات والجهات المعنية لتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها المحافظات لإنجاز المشروع بصورة مشرفة تليق باسم مصر وقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بمقر الوزارة والزيارات الميدانية للمحافظات لمتابعة ما تقوم به من أعمال خاصة محافظة البحيرة باعتبارها فى المرحلة التجريبية للمشروع لتذليل أية عقبات تواجه التنفيذ مع توجيه باقى المحافظات للإسراع بخططها ومواردها الذاتية لاستكمال باقى النقاط .





وشدد شعراوى على المحافظات الالتزام بالجدول الزمنى الذى تم وضعه للإنتهاء من البنية الأساسية لهذا المشروع القومى الهام خاصة أن المسار يمثل أقدم رحلة معروفة وموثقة تاريخيًا ودينيًا .





اعتماده كأيقونة حج إلى مصر:





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية هذا المشروع الذى له طابع تراثى وحضارى ودينى ويخدم أهداف سياحية ، و خاصة بعد مباركة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس مسار الرحلة فى مايو 2018 واعتماده كأيقونه حج إلى مصر.





برنامج سياحى موحد:





ربط منطقة شجرة مريم بالمطرية بكنيسة مسطرد وما تم الاتفاق عليه بشأن مشروع الصرف الصحى بالمنطقة والإنتهاء من هذه الاعمال فى شهر فبراير الجارى وعلى أن يبدأ بعد ذلك تطوير شارع المطراوى المؤدى للمسار ومنطقة الزيارات.





كما تم بحث آفاق تطوير المزارات السياحية وربطها ببرنامج سياحى موحد لنقاط المسار من خلال مخطط سياحى استراتيجى استثمارى.





وزارة السياحة:





ستقوم وزارة السياحة بوضع المخطط الاستثماري والسياحي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وعرضه فى اجتماع اللجنة الشهر القادم ، كما تم الاتفاق على أن تتولى وزارة التنمية المحلية حصر احتياجات المحافظات من خلال الاستفادة مما رصدته هيئة التنمية السياحية .





جهاز التنسيق الحضارى:





سيقوم جهاز التنسيق الحضارى بوضع رؤية كاملة للمشروع ذات طابع أثري وحضارى والتنسيق مع وزارة السياحة فيما يخص الحملة التسويقية .





إنشاء شركة تدير ملف المسار:





بحث وزير التنمية المحلية مع الوزارات المعنية بالمشروع فكرة انشاء شركة تدير ملف المسار بكل جوانبه لاهمية الخريطة السياحية والتراثية والدينية وايضًا ادراجه على التراث العالمى .





جهود محافظة البحيرة في مشروع المسار:





محافظة البحيرة تتضمن عددًا من المواقع الأثرية ضمن المسار تتمثل في ٤ أديرة مقار.





وتم الانتهاء من كافة أعمال ومشروعات البينة التحتية حيث تم تم رصف وتوسعة طريق دير الأنبا بيشوى بطول 1.5 كيلو متر بتكليفة 3.4 مليون جنيه ، ورصف وتوسعة طريق منتجع بين الوادى بطول 1.2 كيلو متر بتكلفة 2.4 مليون جنيه ، وتخصيص 12 فدانا لإقامة منطقة شرطية لتأمين السياح وحماية الوفود القادمة للمسار والمنطقة ، وإعادة تهيئة وإنارة الطريق الدائرى بطول 16 كيلو مترا بتكلفة 17.2 مليون جنيه ، ورصف وتوسعة طريق دير البراموس بطول 6 كيلو مترات بتكلفة 19 مليون جنيه ، وتم زراعة 260 نخلة من أصل 1200 وجارى زراعة باقى العدد ، تحديد ثلاثة مخيمات كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث ، كما تم الموافقة على بيع 10 أفدنة لإقامة أنشطة تجارية واستثمارية لخدمة الرحلات السياحية وتزويد الطرق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتى توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل وادى النطرون بطريق القاهرة الأسكندرية ، والإنتهاء من تحديد موقع بديل للموقع الحالى للخيمة البانورامية المزمع إقامتها فى محيط الأديرة بالتوفيق مع الكنيسة ومحافظة البحيرة ، كما يجرى حاليًا اعداد اللوحات الإرشادية والبانرات اللازمة للمشروع وقامت المحافظة بتوفير مبلغ حوالى 20 مليون جنيه من التمويل الذاتى للإنفاق على بعض هذه المشروعات كما قامت وزارة السياحة بتوفير مبلغ مالى حوالى 19 مليون جنيه للمحافظة للإنتهاء من بعض المشروعات الجارية أيضًا فى إطار الانتهاء من تجهيز مسار العائلة على أرض المحافظة .

تكلفة الاعمال الإنشائية والبنية التحتية التي قامت المحافظة بتمويلها من جهودها الذاتية وصلت حتي الان حوالي ٧٠ مليون جنيه .



