توقعات الجماهير لمباريات الأهلي وصن داونز والزمالك والترجي.. فيديو

أقيمت قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وأسفرت عن مواجهة الأهلي لصنداونز، والزمالك للترجي التونسي في المرحلة المقبلة من البطولة.





حيث أوقعت القرعة الأهلي أمام صندوانز الجنوب إفريقي في مباراة ربع النهائي؛ حيث سيكون الذهاب 28 أو 29 فبراير، في مصر، على أن يكون لقاء العودة في جنوب إفريقيا 6 أو 7 مارس.





فيما سيلعب الزمالك مباراة مكررة للكأس السوبر أمام الترجي، على أن يكون لقاء الذهاب في مصر، والعودة في تونس.





لذلك رصدت عدسة صدى البلد توقعات بعض مشجعي كرة القدم في نتائج مباراتي الأهلي وصن داونز والزمالك والترجي.





في البداية قال أحمد أيوب ان المجموعة منصفة للغاية أفريقي الأهلي والزمالك، بالنسبة للنادي الأهلي في اعتقادي أن فايلر يحتاج إلى أن يغير فكره قليلا ووجهة نظره للملعب وأسلوب لعبه في أفريقيا لان فريق صنداونز فريق قوي جدا ويلعب كره ممتازه للغايه، أما بالنسبة لفريق نادي الزمالك فأتمنى الفوز لنادي الزمالك لان فريق الترجي صعب جدا ولكن الزمالك في استطاعته التغلب عليه وحوزه على السوبر الأفريقي وأن يحقق الفوز في المباريات القادمة.









وأضاف شريف صابر أنه يتوقع الفوز للنادي الأهلي لأنه يوجد بينه وبين صنداونز ثأر في اللعب فبالتالي سوف يحقق النادي الأهلي نتيجة إيجابية، أما عن الزمالك في المباراة ستكون معقدة قليلا لأن فريق الترجي فريق قوي جدا يصعب الاستهانة به وبلاعبيه ولكني أتمنى الفوز لنادي الزمالك وتغلبه على كل الصعوبات التي سوف تواجهه.









وأشار عبدالله أحمد إلى أن النادي الأهلي سيفوز بالتأكيد لأنه يوجد روح إيجابية، وارتباط بين لاعبيه في الملعب وهذا حتما سيؤدي الى الفوز، وهذا عكس الروح الموجوده بين لاعبي فريق نادي الزمالك في الملعب فتجد الأنانية تستحوذ عليهم ولا توجد روح جماعية بينهم لذلك من الصعب فوزه على الترجي التونسي ولكني اتمنى ان تتواجد الروح الايجابيه والرابط بين لاعبيه هذه المره حتى تسهل عليهم الفوز.







