الطقس فى المحافظات.. هطول أمطار ببورسعيد وموجة صقيع بالغربية ونشاط مكثف لحركة الرياح بالوادى الجديد

نشاط لحركة الرياح وانخفاض فى درجات الحرارة بالوادى الجديد

هطول أمطار على بورسعيد وانخفاض في درجات الحرارة

وموجة صقيع مع هطول أمطار والمواطنون يرتدون الملابس الثقيلة بالغربية

تعرضت محافظات بورسعيد والغربية والوادى الجديد اليوم لهطول أمطار مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، وقامت المحافظات برفع درجة الاستعداد والطوارئ.وتعرضت قرى ومدن محافظة الغربية اليوم، السبت، إلى هطول أمطار غزيرة وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهو ما دفع المواطنين لارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض للإصابة بنزلات البرد.كما رفعت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية، كما أعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.أما محافظة الوادي الجديد، فشهدت لليوم الثاني انخفاضا شديد فى درجات الحرارة وسط نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة، والتي ضربت عددا من المناطق على مستوى المحافظة.وقرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبا للتغييرات المناخية والتقلبات الجوية.وأكد الزملوط تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الري بالمتابعة المستمرة، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.وفى محافظة بورسعيد، هطلت أمطار متوسطة مصحوبة برياح باردة اليوم، وتسببت فى ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية وسط تحذيرات للمواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الانتظار أسفل اللافتات الإعلانية.وأعلنت الأجهزة التنفيذية لمحافظة بورسعيد بناءً على تعليمات المحافظ اللواء أركان حرب عادل الغضبان، حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ.وجاءت أحوال الطقس السيئ التي تشهدها أحياء بورسعيد ضمن «نوة الكرم»، التي تعرضت لها المدينة من خلال موجة من الطقس البارد مصحوبة برياح شديدة وانخفاض فى درجات الحرارة وهطول الأمطار.وجاءت سرعة الرياح 41 كم باتجاه شمالي غربي، ما أثر على حركة الملاحة وتوقفها بميناء الصيد، بينما انتظم العمل بالموانئ التجارية غرب وشرق المحافظة .وبلغت درجة الحرارة الكبرى 15 درجة مسجلة انخفاضا ملحوظا عن سابقتها من الأيام الماضية بينما يتوقع أن تسجل الصغرى 10 درجات واستمرار هطول الأمطار على مدار ساعات اليوم.كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت فى وقت سابق أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم، السبت، طقسا باردا نهارا، شديد البرودة ليلا، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، بالإضافة إلى رياح نشطة، والوجه البحرى؛ طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.