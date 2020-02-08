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محافظات

محافظ المنوفية يأمر بالتحفظ على أي سيارة تلقي مخلفات على الطريق

السبت 08/فبراير/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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محمد امين
أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيهًا عامًا لرؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالتحفظ على أي سيارة تقوم بإلقاء نواتج الهدم كل فى نطاقه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما ناشد المحافظ المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن أي سيارة تلقى مخلفات هدم لغرفة العمليات بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية  (2222035- 2224899- 2239804) لسرعة التعامل الفورى معها.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بسرعة رفع مخلفات الهدم من على الطرق الرئيسية ومداخل القرى، موجهًا رئيس مدينة شبين الكوم برفع مخلفات الهدم وإنارة طريق ترعة القاصد حفاظًا على سلامة المواطنين والمظهر الجمالى للعاصمة.

وخلال تفقده مستشفى جنزور العام وجه المحافظ مدير المستشفى بسرعة عمل حصر شامل لجميع تخصصات الأطباء بالمستشفى وأطقم التمريض وكذا الأجهزة الطبية ووضع تصور لاستغلال بعض الأماكن الشاغرة بالمستشفى الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

حيث تفقد المحافظ، العيادات الخارجية واستمع من مدير المستشفى لشرح عن حجم تردد الحالات على المستشفى، كما تفقد قسم الطوارئ والأقسام الداخلية، للتأكد من مستوى الخدمات الطبية واطمأن من المرضى على حالتهم الصحية، وكذا التأكد من مرور أطقم الأطباء والتمريض لمتابعة حالتهم.
محافظ المنوفية يأمر بالتحفظ على أي سيارة تلقي مخلفات على الطريق
محافظ المنوفية يأمر بالتحفظ على أي سيارة تلقي مخلفات على الطريق
محافظ المنوفية يأمر بالتحفظ على أي سيارة تلقي مخلفات على الطريق
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