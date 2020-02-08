الحكم ببراءة طبيبة بـ«مستشفى أوسيم» من اتهام كيدي والحبس 6 أشهر للمعتدين

أصدرت محكمة جنح أوسيم حكمها فى الجنحة رقم 8184 لسنة 2019 جنح أوسيم، ببراء الطبيبة شيماء محى الدين طبيبة نساء وولادة بالوحدة الصحية بمستشفى أوسيم المركزى ، وحبس المعتدية عليها ستة أشهر وكفالة 500 جنيه بتهمة الاعتداء بالضرب على الطبيبة أثناء تأدية عملها مما اصابها بكسر بالاصبع الخامس بالسلامية الدُنيا والتى تطلبت لعلاجها أكثر من واحد وعشرون يوما.

وهي مرة الثانية يتم الحكم بالحبس لمدة 6 شهور على معتدين على أطباء أثناء عملهم ، حيث سبق وأصدرت محكمة جنح إمبابة فى ابريل 2019 حكم بالحبس 6 شهور ضد المعتدي على الدكتور محمد عبد الحميد رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة (جنحة رقم 2279 لسنة 2019 جنح إمبابة).

وتعود أحداث الواقعة الى شهر مايو 2019 حيث قامت المتهمة / ر.ص بالاعتداء بالضرب على الطبيبة أثناء تأدية عملها مما أدى إلى إصابة الطبيبة ، وعلي الفور قامت إدارة مستشفى أوسيم المركزى بإبلاغ قسم الشرطة بالاعتداء، وقامت قوة من القسم بالتوجه الى المستشفى ومقابلة الطبيبة المعتدى عليها وأخذ أقوالها والتى قامت بشرح الواقعة وقدمت التقرير الطبي الثابت بها اصابتها، وبمواجهة المتهمة بأقوال الطبيبة لم تجد ملاذا أمامها سوى توجيه اتهام كيدى للطبيبة بأنها هى من قامت بالاعتداء عليها بالضرب، وقامت باختلاق إصابات وتحرير تقرير طبي فى محاولة لإرغام الطبيبة على التنازل عن حقها، وتم احالة المحضر الى النيابة العامة وحضرت النقابة العامة للأطباء التحقيقات مع الطبيبة.

وتحدد لنظر الجنحة جلسة 5 فبراير 2019 وقضت المحكمة بذات الجلسة حكمها ببراءة الطبيبة المتهمة وتعويض مدنى مؤقت 501 جنيه وحبس المتهمة الأولى 6 أشهر وكفالة 500 جنيه.