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محافظات

لكل اسم حكاية.. التصوير الفوتوغرافي بالمياه مهنة تتذكرها الأجيال السابقة من أبناء أسوان

السبت 08/فبراير/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

تواصل "صدى البلد" نشر سلسلة حلقاتها الجديدة "لكل اسم حكاية"، ونلقى الضوء على إحدى المهن التى أندثرت ولكن يظل صداها يتذكره أبناء العاملين فيها وهى مهنة "التصوير الفوتوغرافى بالمياه " فهى مهنة قديمة عمل بها بعض أبناء أسوان - عاصمة الإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء منذ القدم .

يقول المصور الفوتوغرافى "ماهر الشاذلى" صاحب أحد إستديوهات التصوير بمدينة أسوان ، بأنه ورث مهنة التصوير عن والده ، وأنه فيما يتعلق بمهنة " التصوير الفوتوغرافى بالمياه " والتى يتذكرها الأجيال السابقة من أبناء أسوان ، فقد كانت كواليس هذه المهنة تعتمد على الإضاءة الطبيعية حيث أن الكاميرا التى كان يستخدمها المصور المتخصص فى هذه الفترة التى أستمرت في الستينات والسبعينات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين كانت عبارة عن صندوق خشبى ، وكان المصور يقوم بوضع كرسى أمام الكاميرا ، ويتم وضع ستارة لونها أبيض خلف الشخص الذى سيتم تصويره ، ويضع المصور وجهه فى مكان بهذا الصندوق الخشبى وعلى رأسه ستارة سوداء حتى تمنع عنه الإضاءة الخارجية .

وأضاف ماهر الشاذلى بأنه من خلال هذه العملية كان المصور يستطيع تحديد البعد البؤرى للعدسة ، أو المعروف بإسم "الفوكس" ، وكان التصوير يعتمد بهذه الكاميرا على ورق التصوير وليس الأفلام  وتتم عملية التصوير بعد وضع الستارة حيث يتم فى خلف الكاميرا رفع الزجاج، ويتم وضع الشاسية الذى يحمل الورقة، التى سيتم عملها الصورة السلبية أو ما يطلق عليه "النيجاتيف"، والمعروفة فى ذلك الوقت بإسم "العفريتة"، ويبدأ فى رفع الغطاء عن العدسة لمدة محددة تستغرق حوالى 5 ثوانى، ويغلق العدسة.

وتابع بأنه بعد ذلك يقوم المصور برفع الستارة ، ويدخل ذراعيه فى الأكمام المعلقة بالكاميرا لكى يجرى عملية تحميض الصورة وتثبيتها داخل صندوق الكاميرا حيث أنه يضم 2 حوض ، إحداهما يحتوى على "مظهر"، والآخر المثبت، وبعد مرور وقت معين يستخرج الصورة، ويغسلها بـ"جردل المياه" ومن هنا جاء لقبه بإسم "مصور المياه"، ويضع هذه الصورة السلبية أو "النيجاتيف مرة أخرى"، ويلتقط الصورة مرة أخرى بورقة ثانية لإظهار الملامح، وتمر بنفس المراحل التحميض والتثبيت مرة أخرى، والغسل ويسلمها للزبون بعد تقطيعها وتجف على يديه وهو فى الطريق. 

وأكمل بأن التصوير الفوتوغرافى بالمياه كان يعتمد الأهالى عليه لإلتقاط الصور الضرورية الخاصة بالكارنيهات أو البطاقات الشخصية والورق الهام , وأنه كان مصرح له فى ذلك الوقت بإلتقاط هذه الصور , إلا أنه لم يكن الإقبال عليه لإلتقاط أى صور أخرى نظرًا لضعف جودة الصورة مقارنة بالمصورين الآخرين ، وأن سعر الـ 4 صور كان حوالى 10 قروش فقط.

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