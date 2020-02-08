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محافظات

إزالة عقار مخالف بالأميرية البلد .. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ أن أجهزة محافظة القاهرة مستمرة في إزالة العقارات المخالفة دون استثناء مهما كان حجمها أو موقعها في كل أحياء العاصمة لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة مضيفا أنه سيتم التعامل مع أى محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص أو البناء المخالف للاشتراطات البنائية أو غير المطابق للأكواد المصرية في البناء حفاظا على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول .    
     
وفى هذا السياق تمكنت أجهزة حى الزاوية الحمراء بمعاونة الأجهزة الأمنية من إزالة عقار مكون من أرضى وثلاثة أدوار متكررة على مساحة 120 م2  مقام على أرض أملاك دولة وضوائع تنظيم وصادر له عدة قرارات إزالة بشارع أبو بكر إسماعيل بالأميرية البلد  .

كما تمكنت أجهزة الحى من استعادة قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 150 م2 بجوار سنترال الزاوية سيتم تسويرها للحفاظ عليها تمهيدًا لتخصيصها كمنفعة عامة لخدمة المواطنين بالحى، بالإضافة إلى إزالة وحدة سكنية مخالفة مقامة فوق أحد بلوكات مساكن الضباط وأخرى أعلى البلوك 80  بجوار سوق الزاوية الحضارى .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة وبكل حزم  لمنع المخالف من الاستفادة من مخالفته مطالبًا المواطنين بضرورة الرجوع  للأحياء للتأكد من قانونية الوحدات السكنية ومطابقتها لاشتراطات التراخيص قبل التعامل عليها بالشراء أو الإيجار أو البدل  حتى لا يواجهوا مشاكل فى إدخال المرافق أو تتعرض الوحدة للإزالة ويخسروا مدخراتهم.
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