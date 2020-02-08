إزالة عقار مخالف بالأميرية البلد .. فيديو

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ أن أجهزة محافظة القاهرة مستمرة في إزالة العقارات المخالفة دون استثناء مهما كان حجمها أو موقعها في كل أحياء العاصمة لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة مضيفا أنه سيتم التعامل مع أى محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص أو البناء المخالف للاشتراطات البنائية أو غير المطابق للأكواد المصرية في البناء حفاظا على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول .

وفى هذا السياق تمكنت أجهزة حى الزاوية الحمراء بمعاونة الأجهزة الأمنية من إزالة عقار مكون من أرضى وثلاثة أدوار متكررة على مساحة 120 م2 مقام على أرض أملاك دولة وضوائع تنظيم وصادر له عدة قرارات إزالة بشارع أبو بكر إسماعيل بالأميرية البلد .





كما تمكنت أجهزة الحى من استعادة قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 150 م2 بجوار سنترال الزاوية سيتم تسويرها للحفاظ عليها تمهيدًا لتخصيصها كمنفعة عامة لخدمة المواطنين بالحى، بالإضافة إلى إزالة وحدة سكنية مخالفة مقامة فوق أحد بلوكات مساكن الضباط وأخرى أعلى البلوك 80 بجوار سوق الزاوية الحضارى .



