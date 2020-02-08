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منوعات

أميرة الشعب.. كيت ميدلتون تستعير أحد ألقاب الأميرة ديانا

السبت 08/فبراير/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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مريم صليب
لقب البريطانيون في المملكة المتحدة الأميرة كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام باسم "أميرة  الشعب" نظرا لكونها ألطف الأمراء في تعاملها مع الشعب فضلا عن اختيارها التنزه في شوارع كامبريدج بصورة دائمة.

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الأميرة كيت ميدلتون يبدو أنها في طريقها لاستعارة أحد ألقاب حماتها الأميرة ديانا، حيث كانت الأقرب دائما لصفوف الشعب، إضافة إلى ذلك فقد كانت شخصية ودودة ووديعة القلب واستطاعت أن تملك قلوب معظم الجمهور. 

وتسير كيت على نفس النهج الذي سارت على عليه الأميرة ديانا، وأصبحت تتقرب للجمهور والتنزه وسط المواطنين بكل ثقة وحب و لطف، وأصبحت الأميرة الأقرب للشعب. 

جدير بالذكر أن الأميرة كيت ميدلتون منذ زواجها من الأمير وليام وهي تتنزه وتسير وسط المواطنين في الشارع.
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