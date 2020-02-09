بحضور رانيا المشاط .. خارجية البرلمان تبحث موقف التعاون الدولي اليوم

قالت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ستعقد اجتماعاتها يومى الأحد والاثنين المقبلين.





وأشارت رفلة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة العلاقات الخارجية ستناقش خلال اجتماعها غدا الأحد، الموقف الراهن والمستقبلى للتعاون الدولى بحضور وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط.





وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن لجنة العلاقات الخارجية ستناقش خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد فؤاد بشأن معاناة المصريين فى الخارج من طول المدة الزمنية للإجراءات الحكومية للسفارات المصرية بالخارج.





وكان قد قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء قبل الماضي، على أن تعاود عقد الجلسة العامة اليوم 9 فبراير.





وشهدت الجلسة العامة الثلاثاء قبل الماضي، مواجهة وزير التنمية المحلية، بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال فى المحليات.