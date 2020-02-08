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فن

في ذكرى ميلاد شادية.. تعرف على قصة اعتزالها الفن

السبت 08/فبراير/2020 - 05:08 م
شادية
شادية
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قسم الفن
يوافق اليوم السبت 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة القديرة شادية التي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن أثرت السينما المصرية والطرب بعدد كبير من الأعمال التي تظل خالدة في الذاكرة، فهي واحدة من الفنانات القليلات اللاتي زاد الاعتزال من نجوميتها وعشق الجمهور لها. 

بدأت شادية مسيرتها الفنية بعام 1947 ونجحت في تقديم عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية، ونجحت في تقديم لى مدار نحو  40 عامًا حوالي 112 فيلمًا و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلًا في الأفلام العربية، فضلًا عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهي في نظر كثير من النقاد أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية، لكنها فاجأت الجميع عام 1984 واعتزلت الفن بعد أن أكملت عامها الخمسين.

وقررت بعد إعلانها اعتزال الفن هدم فيلتها فى شارع الهرم وبناء مسجد على أرضها، واكتفت بالإقامة داخل شقتها فى منطقة الدقى، وكان بجوارها فى الشقة المقابلة نجل شقيقها، كما تبرعت بشقتين إلى الدكتور مصطفى محمود فى منطقة المهندسين، ليقوم بتحويلها الى مركز طبى. 

وتزوجت شادية ثلاث مرات، الأولى من المهندس "عزيز فتحي" والثانية من الفنان عماد حمدي لمدة ثلاث سنوات، كما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار إلى أنها انفصلت عنه عام 1969.
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