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أخبار البلد

رئيس الأركان يلتقي بالضباط المعينين لتولى المناصب القيادية

السبت 08/فبراير/2020 - 01:59 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالضباط الذين تم تعيينهم لتولى المناصب  القيادية بالقوات المسلحة .

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقادة المعينين للمناصب القيادية بمستوياتها المختلفة ، والتى تعد مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى أعناقهم من أجل حماية مصرنا الغالية .

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا موسعًا مع القادة والضباط إستمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات، وأكد على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم مع ضرورة الحفاظ علي كافة عناصر الكفاءة القتالية لوحداتهم، والعمل على توفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشيًا وإداريًا وبدنيًا ورفع روحه المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن القيادة العامة تحرص على الاهتمام بمنظومة إعداد واختيار القادة على كافة المستويات ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام بفكر متطور ووفقًا لأسس علمية دقيقة تتناسب مع حجم المهام والمسئوليات المكلفين بها، موصيًا بالتسلح بالعلم والمعرفة والمحافظة على الإنضباط العسكرى والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم القدامى والتواصل الدائم مع المرؤسين، لتظل القوات المسلحة دائمًا قادرة على حماية مقدسات الوطن وصمام القوة الذى يصون السلام والتنمية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.
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