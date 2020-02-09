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برلمان

اليوم.. وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتسلم رؤية الغد للانتخابات القادمة

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:02 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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معتز الخصوصى
يتوجه غدًا الأحد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى المقر المركزي لحزب الغد بوسط القاهرة للقاء المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد لاستطلاع رأي حزب الغد حول النظام الانتخابي الأمثل من وجهة نظر الحزب للبرلمان القادم بغرفتيه النواب والشيوخ والمحليات.

كما يتسلم وفد التنسيقية ملفًا بالرأي الرسمي لحزب الغد في جميع الاستحقاقات القادمة رسميًا من رئيس حزب الغد.

ويلقي رئيس حزب الغد كلمة في بداية اللقاء يشرح فيها المنطلقات التي انطلق منها الغد وفلسفته العامة التي تكمن خلف ماذهب إليه من تعديلات للقوانين الخاصة بالنواب والشيوخ والمحليات.

كما يشرح عادل عصمت المستشار السياسي للغد وعضو لجنه الخبراء تفاصيل التعديلات القانونية لقانون مجلس النواب ومقترحات الغد لمشروع قانون الشيوخ وقانون الإدارة المحلية.

كان حزب الغد قد أعلن انتهاءه من إعداد ملفين شاملين برؤيته السياسية والقانونية بخصوص الاستحقاقات الثلاثة القادمة.
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