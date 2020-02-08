رياح مثيرة للأتربة بشمال سيناء

تعرضت محافظة شمال سيناء إلى موجة من الرياح المثيرة للأتربة، والتي نشطت في المناطق المفتوحة، كما تكاثرت السحب والغيوم، وسط توقعات بهطول أمطار.





وتراكمت الكثبان الرملية على الطرق السريعة خاصة بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء، وعلى طريق العريش وبئر العبد والقنطرة شرق.





وأثرت موجه الرياح على نشاط الصيد علي ساحل البحر لارتفاع الأمواج وتزايد حركات المد والجذر، إلى جانب حركة المواطنين في الشوارع والأسواق.





كما تأثرت الزراعات أسفل الأنفاق البلاستيكية والصوب الزجاجية وسارع المزارعون بتغطية الزراعات حتى لا تصاب بالتلف.





ومن جانبه أكد المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة مع الدفع بالمعدات لرفع الرمال على الطرق.





وقال المحافظ، في بيان اليوم، السبت، إن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة تتابع تطورات الظروف الجوية، وهناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية في مراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية وتطوراتها، ولم تتلق الغرفة أي بلاغات أو إخطارات بأى شيء غير عادى حتى الآن.