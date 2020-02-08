AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

Huawei تعتزم تثبيت التطبيقات الأكثر شيوعا على أندرويد

السبت 08/فبراير/2020 - 07:01 م
هاتف هواوي
هاتف هواوي
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير جديد أصدره موقع موقع روسي بأن شركة هواوي "Huawei"، قررت إطلاق هواتفها الذكية مع 70 تطبيقا مثبتا سابقا، وذلك في سعيها للتغلب على الحظر الأمريكي المفروض عليها الذي يمنعها من تشغيل خدمات جوجل وتطبيقاتها ضمن أجهزتها.

وذكر موقع Mobiltelefon الروسي، أن التطبيقات التي ستأتي مثبتة في هواتف هواوي تشمل بدائل عن خدمات جوجل وتطبيقاتها، بالإضافة إلى أكثر تطبيقات شيوعا لنظام أندرويد على متجر جوجل بلاي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي هذه المعلومات من خلال العرض الذي قدمته هواوي أمام صحفيين من دول شرق أوروبا، في جولتها الأخيرة من حملة نحو عالم خال من خدمات جوجل "Google"، حيث فصلت الشركة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها للتغلب على الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي منذ شهر مايو الماضي.

وتهدف هواوي من خلال تثبيت أشهر تطبيقات أندرويد مسبقا على هواتفها إلى حل مشكلة غياب متجر جوجل بلاي وإلغاء الحاجة إلى تثبيت ملفات APK الخارجية. 

ووفقا للموقع، فإن التطبيقات المثبتة سالفا ستختلف من بلد إلى بلد، إذ سوف تركز على أكثر التطبيقات شيوعا في كل بلد، ومع ذلك، فلن يكون بإمكان الشركة تضمين أشهر التطبيقات في جميع دول العالم، بما في ذلك التطبيقات الأمريكية، مثل تطبيق التراسل الفوري واتساب، وتطبيقات فيسبوك.

وستعمل الشركة على الاعتماد على بدائل لخدمات جوجل، إذ سوف تستخدم تطبيق Huawei Video بديلًا عن يوتيوب، وخرائط Tom-Tom عن خرائط جوجل.

وستبدأ هواوي في تطبيق خطتها الجديدة مع سلسلة هواتفها المتوقعة طرحها أواخر شهر مارس المقبل وهم  P40، و P40 Pro، و P40 Lite.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هواوي تكشف عن موعد إطلاق هاتفي P40 و P40 Pro بهذه الدولة

جوجل تعمل على دمج خدمة Tasks في تطبيق التقويم

Huawei تطلق أندرويد 10 لهذه الهواتف.. تعرف عليها

هواوي تخطط لطرح تطبيقات بديلة لجوجل.. بهذه الطريقة

في 2020.. هواوي تركز جهودها على تطوير نظام بديل لخدمات جوجل

تأتي بخدمات جوجل.. هواوي تختبر أندرويد 10 لـ 7 هواتف جديدة

ترشيحاتنا

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الفلوس يحتل المركز الثانى فى إيرادات السينما

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

بعد سقوطه بخماسية ..5 أسباب وراء خسارة مصر لقب أمم أفريقيا لكرة الصالات

أبو البنات.. رسائل المحبين لـ محمد صلاح عقب وصول طفلته الثانية

بهذه المادة الرخيصة.. باحثة مصرية توضح طريقة للتخلص من النمل الأبيض في دقائق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مراسم دفن كيرك دوجلاس

كارثة.. احذر شراء البصل المهبب بالأسود لخطورته وإصابتك بهذه الأمراض

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور