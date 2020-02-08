Huawei تعتزم تثبيت التطبيقات الأكثر شيوعا على أندرويد

أفاد تقرير جديد أصدره موقع موقع روسي بأن شركة هواوي "Huawei"، قررت إطلاق هواتفها الذكية مع 70 تطبيقا مثبتا سابقا، وذلك في سعيها للتغلب على الحظر الأمريكي المفروض عليها الذي يمنعها من تشغيل خدمات جوجل وتطبيقاتها ضمن أجهزتها.





وذكر موقع Mobiltelefon الروسي، أن التطبيقات التي ستأتي مثبتة في هواتف هواوي تشمل بدائل عن خدمات جوجل وتطبيقاتها، بالإضافة إلى أكثر تطبيقات شيوعا لنظام أندرويد على متجر جوجل بلاي.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تأتي هذه المعلومات من خلال العرض الذي قدمته هواوي أمام صحفيين من دول شرق أوروبا، في جولتها الأخيرة من حملة نحو عالم خال من خدمات جوجل "Google"، حيث فصلت الشركة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها للتغلب على الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي منذ شهر مايو الماضي.





وتهدف هواوي من خلال تثبيت أشهر تطبيقات أندرويد مسبقا على هواتفها إلى حل مشكلة غياب متجر جوجل بلاي وإلغاء الحاجة إلى تثبيت ملفات APK الخارجية.





ووفقا للموقع، فإن التطبيقات المثبتة سالفا ستختلف من بلد إلى بلد، إذ سوف تركز على أكثر التطبيقات شيوعا في كل بلد، ومع ذلك، فلن يكون بإمكان الشركة تضمين أشهر التطبيقات في جميع دول العالم، بما في ذلك التطبيقات الأمريكية، مثل تطبيق التراسل الفوري واتساب، وتطبيقات فيسبوك.





وستعمل الشركة على الاعتماد على بدائل لخدمات جوجل، إذ سوف تستخدم تطبيق Huawei Video بديلًا عن يوتيوب، وخرائط Tom-Tom عن خرائط جوجل.



