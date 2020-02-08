تتحدى ضمور العضلات بالرسم.. تعرف على قصة دعاء محمد مع مرضها ..فيديو

الرسم من المواهب الجميلة التي يتميز بها فنان عن آخر وتعتبر أيضًا مخرجًا جيدًا من الضغط النفسي والعصبي، وذلك ما فعلته "دعاء محمد " التي أكتشفت أنها مصابة بضمور في العضلات من عمر الثلاث سنوات وحاولت كثيرًا أن تعالج نفسها منه حتى اكتشفت أن نسبة الشفاء منه منعدمة.





وتسبب ذلك في إعاقة حركتها من الخروج خارج المنزل، مما أدخلها في فترة من الحزن والاكتئاب الشديد ولكن مع الصبر والإصرار استطاعت دعاء أن تتغلب على هذا المرض وبدأت بالرسم قالت دعاء أنها حصلت على شهادات تميز عدة ، وكتبت عنها أكثر من جريدة لتميز رسوماتها.





وأضافت أن ذلك ما يميز إنسان عن آخر وهو العمل وأن الإعاقة تكون إعاقة تفكير وليس إعاقة البدن.





وذكرت دعاء الدور المهم الذى قامت به أمها تجاهها طوال السنوات الماضية وأنها عانت الكثير مع هذا المرض لكن بفضل الأم إستطاعت أن تخلق منه شيئًا عظيمًا .



