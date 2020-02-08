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حوادث

مجلس الدولة يرفض طعن طالب الدراسات العليا على رسوبه بمادة

السبت 08/فبراير/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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محمد زهير
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالب دبلوم قانون التجارة والاستثمار بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمطالب ببطلان نتيجته بالرسوب للعام الدراسي ٢٠١٥ ، وإعادة تصحيح ورصد درجاته من كراسة إجابته بمادة قانون التجارة الدولية. 

وثبت للمحكمة أن عريضة الدعوى موقعة من محام ليس من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام تلك المحكمة علي الرغم من حيازته لسند وكالة عن المدعي الطالب.

واستندت المحكمة إلى أن المُشرع اشترط أن توقع عريضة الدعوى من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي يقام أمامها الدعو، وذلك ضمانًا لتوفر الخبرة والإلمام الكامل بالإجراءات أمام المحكمة المعنية وهي الحكمة التي تغياها المشرع في قانون المحاماة المنظم لهذه المهنة المعاونة للقضاء في أداء رسالتها السامية عندما أنشأ جداول القيد بها بحسب درجة كل محكمة وبعد انقضاء مدة خبرة حددها بما يضمن تحقق الهدف المبتغى من درجات القيد .

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