نهى أباظة تكتب: أمسح بالأستيكة تاريخ...وبالبراية تسن السيخ

امسح بالأستيكة تاريخ ...يوم كان لبخه وعليك

تلبيخ ...









امسح ناس شكلها شماريخ ..سمك ف ميا من غير

بطاريخ ....









مشهد ليك أصله تخريف ....ملهوش لازمه غير

انه سخيف...شربت فيه لما شبعت ...وطلع ف الأخر مية بطيخ









وأمسح بالأستيكه تاريخ

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امسح

بالاستيكه الراحه ..اللي ماكنش معاها صراحه ...والدوا اللي بعده جراحه.ولا يشفيش ...









والوعد الل استنيته كتير..ولا بيجيش

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. والتعب الل ملهوش تقدير..والكره اللي ملوش

تفسير ..









وحاجات بتضحي عشانها ...ونهايه من غير تكريم

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وامسح بالاستيكه تاريخ









امسح ماضي ذكري أليمه ...امسح ذل وقله قيمه

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ولا تنسي نداله .والظلم بأسم عداله ..او

غيرة جواك متشاله ...تتشوش بيها سمعه او حاله ...









وامسح بالاستيكه تاريخ

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امسح الضحكه الصفرا .. والبصه من تحت لتحت

....والكلام المتحلي بشفرة.. وفي الضهر الردم والفحت ..









امسح كابوس سوء النية ...و حلم غرضه الأذية

...والقسوه من غير حنيه .. ضاعت وسط الزحمه .تسمعها كلمه × اغنيه ..









وامسح بالاستيكه تاريخ...









امسح وشك لو بلونين ...والمعامله لو نصين

...ولسانك لو فيه سم لواحد ...وفيه سكر لاتنين ..









وامسح ضميرك لو متباع ...وشياطينك لو اتباع

...وصاحبك الل ف وسط سباع ...يكلك ولا يسمي عليك ...









امسح بالاستيكه تاريخ,,,









وتوبه مع الايام بتوب ....والاستيكه معاك

بتدوب ..









. ايام بتروح وبتمشي ..و.تاريخ يفضل مكتوب

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. بتعيشها يوم متلغبط ...بتعيشها يوم مظبوط

...واهه كلها ايام بتعدي .....









بس .نصيحه من غير تكليف ...مع ايامك عيشها خفيف...









ولما تفكر في التلبيخ ..عشها طبيخ

......بس ماتبقاش كفته × سيخ ..









وأمسح بالأستيكه تاريخ