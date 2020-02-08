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محلل سياسي: لبنان يقع تحت ضغوط محلية ودولية.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 02:30 م
ثورة لبنان الأن
ثورة لبنان الأن
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قسم التوك شو

قال محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن المظاهرات التي تحدث في لبنان الآن للضغط على الحكومة اللبنانية من أجل تنفيذ ما وعدت به المواطنين، لافتا إلى أن رئيس الحكومة الدكتور حسان أشار إلى أن الطبقة السياسية التي حكمت لبنان فى 30 عاما الماضيين أدت إلى تدميره.


أضاف محمد الرز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، أن الدولة اللبنانية الآن تقع عند مفترق طرق خاصة مع تفشى الفساد فى لبنان والذي يحدث في جميع أنحاء الدولة بما فيها القضاء اللبنانى.

 

تابع المحلل السياسي اللبناني، أن الطريق الثاني التي تصطدم به لبنان حاليا هو المجتمع الدولي والذي يضم نوعين، مضيفا أن النوع الأول من المجتمع الدولي هو النوع الأوروبي الذي يشترط أن يكون هناك إجراءات ممنوحة لإعادة الثقة بالوضع اللبناني، والثاني التيارات الضاغطة.

 

أشار إلى أن لبنان تقع تحت ضغط الفساد والمجتمع الدولي، متابعا أن التيارات الضاغطة بالمجتمع الدولي هدفها عدم تدخل التيارات الممانعة ومنهم حزب الله الذي يهدفون إلى التدخل في الأمور السياسية.


أكد أن هناك مشاكل ستواجه لبنان إن لم يكن هناك تحرك سريع من قبل الحكومة، لافتا إلى أنه لا يجب إصدار قرارات فحسب بل يجب تحقيقها على أرض الواقع وبأسرع وقت ممكن.

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