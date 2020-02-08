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محافظات

سقوط أمطار غزيرة وتوقف حركة الصيد في دمياط.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 08:14 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

شهدت محافظة دمياط سقوط امطار غزيرة على مدار اليوم بالإضافة إلى نشاط ملحوظ في سرعة الرياح مما اثر بشكل سلبي على الحركة المرورية والتجارية بمدن دمياط.


من جانبها أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حالة الاستعداد القصوى وشددت على رؤساء المدن والوحدات المحلية بالتعامل بشكل فوري مع الأمطار والسيول، عن طريق جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وكذلك تواجد جميع رؤساء المدن والوحدات المحلية  بالشوارع  والتعامل بشكل فورى مع انسداد البالوعات في الشوارع.


من جانبها أعلنت جمعية الصياديين بعزبة البرج ، توقف الصيد مؤقتا لحين تحسن الاحوال الجوية ومنع مراكب الصيد من الخروج لرحلات الصيد بسبب نشاط سرعة الرياح مع الاستمرار في استقبال السفن العائدة، بعد رحلات الصيد وذلك حرصا على سلامة الصيادين.


في ذات السياق اعلنت هيئة ميناء دمياط ، عدم تأثر حركة تداول الحاويات بالميناء بسقوط الامطار حيث ان سرعة الرياح لم تصل للحد الذى يتم فيه غلق بوغاز الميناء حيث ان الميناء أستقبل على مدار 24 ساعة الماضة 6 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة.

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