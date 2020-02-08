مستشار القوات المسلحة الليبية: سنحرر أراضينا حتى إذا كلفتنا أرواحنا.. فيديو

قال الدكتور صلاح الدين عبدالكريم، مستشار القوات المسلحة الليبية، إن ما يحدث في طرابلس من تدفق هائل للمرتزقة الذين يرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكشفته "اسوشييتد برس" صحيح وحقيقي ويحدث بالفعل في الأراضي الليبية.

وتابع من خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن بالفعل تم إرسال 4 آلاف من عناصر التنظيمات الارهابية الى ليبيا، وقد استطاعت ليبيا من فترة القضاء على كل الارهابين الذين دخلوا البلاد في الأعوام الماضية بمساعدة قطر وتركيا، ولكن تتجدد نفس الازمة الان يدعم أردوغان تنظيم الإخوان والقاعدة عبر هؤلاء المرتزقة.

وأضاف عبدالكريم، أن ليبيا اكتشفت أن هناك الكثير من الخلايا الإرهابية في أراضيها وأن كل ما يقوله أردوغان ما هو إلا ادعاءات فهو لا يرسل هؤلاء المرتزقة للقضاء على الارهاب وانما لدعم الإرهاب وترسيخه في ليبيا.

وأوضح أن ليس هناك للشعب الليبي حل الا الصمود والمقاومة وتحرير أراضيهم، وأن هذه الأرقام لا تهز الشعب الليبي وإنما تزيدهم تصميمًا للدفاع عن الأراضي الليبية وتحريرها من الارهاب، وأن ليس هناك دور فعال ومؤثر للمنظمات الدولية والحقوقية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة.

وأكد على أن إذا لم ينجح كل ذلك فليس هناك حل الا ان تقوم الدولة الليبية وشعبها بتحرير الوطن وهذا لن يكون إلا عن طريق الحرب مما لا شك فيه، لأن لن تسمح ليبيا وشعبها بأن تحتل أراضيها مرة أخرى بعد أن حررتها من المستعمرين الطغاة حتى ولو كلفهم هذا حياتهم.