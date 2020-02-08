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منوعات

هجوم مسلح على عائلة مسلمة بمطعم مصري في أستراليا.. تفاصيل

السبت 08/فبراير/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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نهى حمدي
بدون سابق إنذار هجم 3 رجال ملثمين على أحد المطاعم المصرية في أستراليا، وطال هذا الهجوم عائلة مسلمة استطاعت الهروب بصعوبة، ليدمر الملثمون المطعم بأكمله.

اقتحم ثلاثة رجال ملثمين مسلحين بأعمدة فولاذية ومطارق مطعم Fel-Fella المصري ليلة أمس الجمعة، ولاذ الزبائن بالفرار من ضمنهم عائلة مسلمة تعرضت للضرب والسحل داخل المطعم قبل النجاة بحياتهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وأظهرت لقطات الفيديو لكاميرات المراقبة الأسرة المسلمة وهي تهرب من المطعم في خوف، بينما قام الرجال وهم يحطمون الثلاجة والعداد الزجاجي والنافذة الأمامية، بينما يخرج ملاك المطعم من خلف  في محاولة للدفاع عن أنفسهم ، لكن الجناة فروا بالفعل.

وقال المالك إنه اعتقد أن الرجال كانوا يسرقون المتجر قبل أن يحطموا كل شيء وتركوه خالي تمامًا، وصلت الشرطة إلى المطعم بعد وقت قصير من الهجوم ولكن الجناة هربوا  بفعلتهم ومازال البحث  جاري عنهم..

قام المالك بتقييم الأضرار صباح يوم السبت، وقال إن أطفاله لم يعودوا يرغبون في العمل في المطعم لأنهم خائفون للغاية، ما  حدث  كان مرعب للغاية، ونشعر بالخطر. 

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