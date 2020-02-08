انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه لقطاع القناة وسيناء بالسويس





و قال الكابتن ناصر زكى ، رئيس منطقة الكارتية بالسويس ،إن البطولة يشارك فيها فرق من خمس محافظات (السويس ، بورسعيد والاسماعيلية و شمال سيناء وجنوب سيناء ) في مراحل سنية (١٥ ، ١٦) سنة بمشاركة ١٢٠ لاعبا .





وأضاف زكى فى تصريحات صحفية له اليوم ، ان فعاليات البطولة تقام على مدار يومي السبت والأحد بالمدينة الرياضية بمدينة السويس ، مشيرًا إلى أن فعاليات البطولة تتضمن منافسات للكاتا والكوميتيه ويقوم بالتحكيم فيها 21 حكما من الحكام المعتمدين من الاتحاد المصري للكاراتيه.



