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رياضة

انطلاق بطولة الجمهورية للكاراتيه لقطاع القناة وسيناء بالسويس

السبت 08/فبراير/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
انطلقت بطولة الجمهورية الكارتيه ، اليوم السبت،  بالصالة الرياضية، بالمدينة الرياضية بمحافظة السويس، والتي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمشاركة 5 محافظات من إقليم القناة وسيناء. 

وقال الكابتن ناصر زكى ، رئيس منطقة الكارتية بالسويس ،إن البطولة يشارك فيها فرق من خمس محافظات (السويس ، بورسعيد والاسماعيلية و شمال سيناء وجنوب سيناء ) في مراحل سنية (١٥ ، ١٦) سنة بمشاركة ١٢٠ لاعبا .

وأضاف زكى فى تصريحات صحفية له اليوم ، ان فعاليات البطولة تقام على مدار يومي السبت  والأحد  بالمدينة الرياضية بمدينة السويس ، مشيرًا إلى أن فعاليات البطولة تتضمن منافسات للكاتا والكوميتيه ويقوم بالتحكيم فيها 21 حكما من الحكام المعتمدين من الاتحاد المصري للكاراتيه.

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