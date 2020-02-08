AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. توقعات الجماهير للقاء الزمالك و الإسماعيلي والأهلي وطلائع الجيش

السبت 08/فبراير/2020 - 03:44 م
صدى البلد
Advertisements
محمد هاني عدسة: عز حسين
يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، للقاء نادي الإسماعيلي بالجولة 17 من الدوري المصري علي أرض الدراويش بملعب الإسماعيلية غد الأحد، في الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة , بينما يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السابعة و النصف 
و قامت عدسة صدى البلد باستطلاع آراء وتوقعات الجماهير حول نتائج اللقائين 

وجاءت بعض التوقعات كالآتي: 

حيث قال كريم أحد الجماهير، إن الزمالك يجب ان يفوز في لقاء الاسماعيلي حتى يعطيه دفعة معنوية قبل لقاء الترجي المرتقب، بينما أوضح أن لقاء الأهلي و الطلائع محسوم بنسبة كبيرة للأهلي. 

وقال محمد إن لقاء الزمالك والإسماعيلي قمة و لا أحد يستطيع توقع النتيجة ، متابعاّ: "الزمالك كعب  عالي على الإسماعيلي" والأهلي سيفوز على الطلائع بسهولة. 

بينما توقع إبراهيم أن الإسماعيلي سوف يفوز علي الزمالك حيث أن الزمالك مستواه في انخفاض كبير, وأن الأهلي سيتعادل مع الطلائع بدون أهداف. 

بينما قالت فريدة إنها تتمنى من الزمالك اأن يحقق الفوز على الإسماعيلي و أن يفوز الطلائع على الأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد توقعات الجماهير للقائي الأهلي وبني سويف والزمالك والشرقية.. فيديو

محمود علاء كارثة.. أقسى ردود المحللين على هزيمة الزمالك من طلائع الجيش

3 تحديات للزمالك فى مباراته أمام أسوان بالدورى المصرى غدًا

الظهور الأول لـ جوميز.. الإسماعيلي يسعى لمصالحة جماهيره على حساب طلائع الجيش

جوميز يمنح لاعبى الإسماعيلي راحة 48 ساعة عقب مباراة سموحة بالدوري

توقعات الجماهير لمباراتي الأهلي والزمالك بالدوري.. فيديو

ترشيحاتنا

حسن شحاتة الأقرب لخلافته.. جاريدو يضع شرطا تعجيزيا للرحيل عن النجم الساحلي

بلاغ لحبس محمد رمضان بسبب أغنية «بم بم»

بعد تسمية محمد صلاح لمولودته.. تعرف على معنى اسم كيان

بين الجرأة والأناقة.. شاهد فساتين أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

كهربا يحيي ذكرى شهداء الزمالك في الدفاع الجوي

هاني زادة يكشف موقف سيد عبد الحفيظ من الانضمام للزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه.. سعر ومواصفات.. صور

تحول لـ خرابة.. سوق الجملة بطور سيناء مأوى للكلاب الضالة ومرعى للأغنام

بإطلالة جذابة.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير