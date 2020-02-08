ذاكرة السمكة ليست 5 ثوان والخفافيش ترى بوضوح.. 4 حقائق علمية مدهشة.. صور

يتطور العلم مع تطور الزمن وتظهر حقائق واكتشافات جديدة تعزز من صحة الحقائق المعتادة أو تصطدم الجميع بأن ما يعرفونه كان مجرد افتراضات وتطور العلم يؤدي إلى تصحيح بعض المعلومات .

ونشرت صحيفة "lolwot" الأجنبية بعض المعلومات التي تشير إلى وجوب تصحيح حقائق علمية قديمة مشهورة يجب إعادة النظر فيها :





-ذاكرة السمك

يعتمد البعض على حقيقة علمية قديمة أن سعة ذاكرة السمك لا تتعدى5 ثوان ، إلا أن العلماء أشاروا إلى أن الأسماك من أذكى الحيوانات و ذاكرتها تحتفظ بأحداث لمدة 10 أشهر .





-صلاحية اللبان

يرى البعض أن العلكة تنتهي صلاحيتها بعد إنتاجها بفترة قليلة ، إلا أن العلماء أشاروا إلى العلكة تنتهي صلاحيتها بعد7 سنوات .





-الخفافيش لا ترى

يعتقد البعض أن الخفافيش لا ترى و تعتمد على الصوت ، إلا أن الحقيقة الصادمة أن الخفافيش ترى بوضوح وفي الليل تستخدم الرؤية الليلية و لا تعتمد على الصوت .





-شرب المياه يوميا