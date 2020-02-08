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توك شو

محمد جلال يكشف دور لجنة العشرة لتطوير نظام التعيينات بالاتحاد الإفريقى.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 03:54 م
أفريقيا تنهض من جديد
أفريقيا تنهض من جديد
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قسم التوك شو

قال الدكتور محمد جلال رئيس لجنة العشرة لتطوير نظام التعيينات بالاتحاد الإفريقي، إن سبب تكوين اللجنة يرجع إلى تطوير نظام التعيين بالاتحاد.


أضاف محمد جلال خلال لقائه ببرنامج "إكسترا نيوز"، أن لجنة التعيين بالاتحاد الإفريقي مستقلة، مشيرا إلى أن تعيين أعضاء لجنة الاتحاد الإفريقي حدث من قبل الدول الأعضاء.


وأكد رئيس لجنة العشرة لتطوير نظام التعيينات بالاتحاد الإفريقي، أن دور اللجنة هو إيجاد آليات لاختيار أفضل الكفاءات التى تعمل على تحقيق أجندة 2020، مضيفا أن مناصب الانتخاب تظل ثابتة بينما المناصب الفنية تتم بالتعيين مثل باقي المنظمات الدولية.


وأشار الدكتور جلال، أن اللجنة تعمل على إيجاد نظام يضمن العدالة والشفافية والبحث عن الكفاءة، متابعا أن الكفاءة تعد المقياس الأساسي في الأختيار مع مراعاة كوتا الدول المختلفة.


وتابع الدكتور محمد جلال، أن النظام التي تعمل الدول إلى التوصل إليه هو تحييد التدخل البشري بأقل إمكانية ممكنة مما يزيد من الشفافية، مشيرا إلى أن تفعيل اللجنة مازال في إطار التجربة أولا لتجهيزه خلال الأشهر القادمة وتنفيذه بنجاح.

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