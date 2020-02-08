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محافظات

العناني: ألغيت 41 ترخيصا للشركات السياحية لهذا السبب.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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شمس يونس

أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عنانى ، خلال اجتماعه بالقطاع السياحي بالأقصر اليوم السبت ، أنه أصدر قرارا بإلغاء تراخيص عدد من المنشآت السياحية، قائلا: "ألم تسمعوا منذ اسبوع اننى قمت بإلغاء ترخيص 41 شركة سياحية لمخالفتها للقانون".


وأشار العناني، إلى أن هذا يأتى فى إطار حرص وزارة السياحة والاثار على المراقبة وضبط منظومة العمل السياحي وردع المخالف قانونيا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذى  عقده الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وبرفقته المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مع رجال السياحة والآثار فى أحد فنادق محافظة الأقصر.

 

كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد أصدر قرارا رقم 188 لسنة 2020، بإيقاف 41 منشأة سياحية جزئيا أو كليا من نشاط السياحة، علاوة على إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية التي خالفت أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.

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