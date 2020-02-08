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أخبار البلد

رباب عبده: وقف الدعم لأكثر من طفلين سيؤثر على مستقبل الأطفال

السبت 08/فبراير/2020 - 03:46 م
المحامية رباب عبده
المحامية رباب عبده
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امل مجدي
قالت المحامية رباب عبده، والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إن الزيادة السكانية فى مصر قنبلة موقوتة لأن مصر تعانى من الزيادة السكانية التى وصلت لحد الانفجار .

وأضافت عبده فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الزيادة السكانية تؤثر على مصر وعلى المواطنين خاصة فى أهم ملفين فى نصر وهما التعليم والصحة لان الزيادة السكانية تجعل الكثافة فى المدارس كبير جدا مما يؤثر على تعليم الأطفال، وتكون المستشفيات غير كافية لهذا العدد من السكان لذلك يحرم المواطنون من الخدمات الصحية الكاملة والصحيحة.

وأشارت أن الحل ليس بوقف الدعم واقتصاره على طفلين وفق تصريحات رئيس مجلس الوزراء لأن ذلك معاقبة للطفل على أخطاء والديه، وسيتأثر فى تعليمه وصحته لأن هناك أسر فقيرة لن تستطيع الصرف على أولادها إذا تم رفع الدعم ونصدر للمجتمع أطفال مريضة وغير متعلمين وستتهرب الأسر من مشاكل أولادها الإقتصادية بالتوجه للزواج المبكر للاطفال وبالتالى زيادة معدلات الطلاق  .

وتابعت أن الأسر ميسورة الحال لن تبالى برفع الدعم لذلك سيكون وقف الدعم ليس حلًا للزيادة ، ولفتت أن التوعية الدينية والاجتماعية وتغيير العادات والموروثات المغلوطة منها فكرة العزوة التى نراها فى الصعيد السبب الرئيسى فى الزيادة السكانية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لمُتابعة جهود تنظيم الأسرة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات حاليًا خاصة بالدعم، لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة" وذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حاليًا على الدعم، مكلفا فى الوقت نفسه باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكذا بعدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستطلق برنامجًا لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، مطالبًا  الوزراء المعنيين بإعداد ورقة عمل متكاملة، باختصاصات كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، بحيث تتبنى الدولة هذا البرنامج، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة.
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