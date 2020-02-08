فرقة النور للمكفوفين تواصل البحث عن أحلامها بعرض القلب الأبيض بثقافة أسيوط

قدمت فرقة النور للمكفوفين لقصر ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى عرض مسرحي بعنوان " القلب الأبيض" على مسرح القصر ويستمر حتى ١١ فبراير الجاري، بحضور اللواء احمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية بأسيوط ومدير عام فرع ثقافة اسيوط ولفيف من مثقفي وروادي المسرح.





جاء ذلك في اطار عروض المسرح لذوي الإحتياجات الخاصة ضمن فعاليات برنامج التمكين الثقافي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع



