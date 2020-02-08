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ثقافة

فرقة النور للمكفوفين تواصل البحث عن أحلامها بعرض القلب الأبيض بثقافة أسيوط

السبت 08/فبراير/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قدمت فرقة  النور للمكفوفين لقصر ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى  عرض مسرحي بعنوان " القلب الأبيض" على مسرح القصر ويستمر حتى ١١ فبراير الجاري، بحضور اللواء احمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية بأسيوط ومدير عام فرع ثقافة اسيوط ولفيف من مثقفي وروادي المسرح.

جاء ذلك في اطار عروض المسرح لذوي الإحتياجات الخاصة ضمن فعاليات برنامج التمكين الثقافي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع

العرض من تأليف ايمن النمر إخراج الفنان محمود عيد ديكور الفنان حمدي قطب وتعبير حركة الفنان زيكو اضاءة الفنان مايكل يعقوب، يتناول العرض المسرحي احلام وطموحات ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في العيش الكريم والنظرة السلبية من المجتمع وصعوبة التعايش مع الظروف الخاصة بهم وأيضا يناقش العرض جهود الدولة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الاسوياء وضياع حقوقهم ويقدمون صرخة حق لتصل إلى أعماق القلوب في حقهم في مجرد الأحلام.
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