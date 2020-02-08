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حوادث

غموض يسيطر على طفلة عرب العليقات.. الأهالي: عثرنا عليها وسط المقابر

السبت 08/فبراير/2020 - 03:38 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تواصل أجهزة الأمن بالقليوبية تكثيف جهودها لسرعة كشف غموض حادث العثور على طفلة حديثة الولادة بمنطقة المقابر بقرية عرب العليقات

وكشفت التحقيقات قيام الاهالى بالعثور على الطفلة وسط المقابر وترتدي ملابس كاملة ولا يوجد بها أي إصابات وملفوفة في بطانية حمراء

من ناحية اخرى أمرت النيابة بالتحفظ على الطفلة وتسليمها لإحدى دور الرعاية وتكليف البحث الجنائي بسرعة كشف هويتها وملابسات الواقعة.


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وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على طفلة في مقابر قرية عرب العليقات بدائرة المركز.


وبالفحص، تبين للعميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، والعميد شريف إلهامي مأمور المركز، أن الطفلة عمرها أيام وترتدي ملابس كاملة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الطفلة في دار رعاية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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