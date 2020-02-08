القومي للمرأة بأسيوط يكلف محاميا للدفاع عن الطفلة ندى ضحية الختان

قالت الدكتورة مروة ممدوح كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، إنه بناء على تعليمات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة تم تكليف محامية بفرع المجلس بأسيوط بمتابعة قضية الطفلة "ندى" ضحية الختان.





وأشارت إلى أن محامية المجلس قامت بمتابعة تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين بنيابة منفلوط، وفي انتظار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة حتى يتسنى للمجلس القومي للمرأة بصفته الحضور أثناء جلسات المحاكمة وبدء مواجهة الدفاع القانونية ضد المتهمين.

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مطلعش جراح.. مفاجأة جديدة فى قضية طفلة الختان بأسيوط بعد وفاتها

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وأخلت محكمة منفلوط الجزئية سبيل طبيب الختان "على . ع" والمتهم فى واقعة وفاة الطفلة "ندى" البالغة من العمر 12 عاما، والتى راحت ضحية الختان بكفالة 50 ألف جنيه، كما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل والدها ووالدتها وخالتها بضمان محل إقامتهما على ذمة القضية.





كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من والد الطفلة "ندى" ضد الطبيب "علي. ع"، أخصائي أمراض نساء وصاحب مستوصف طبي، بقيامه بعملية ختان لابنته "ندى"، 12 عاما، مما نتج عنها وفاتها داخل المستوصف.





وعلى الفور انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة إلى موقع الواقعة، وقامت وحدة حماية الطفل بتقدم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 برقم 10187 وقيدة بمركز شرطة منفلوط برقم 578 لسنة 2020م.





وتمكن ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمد جمال شريت رئيس المباحث من ضبط والديها وخالتها والطبيب وانتقل فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وقررت النيابة العامة دفن الجثة وحبس الطبيب ووالدي الطفلة وخالتها 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وشيع العشرات من أهالي عزبة الدواينة التابعة لقرية الحواتكة جثمان طفلة ضحية الختان إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بعد تصريح النيابة العامة وقام فريق من النيابة العامة، بمعاينة المستوصف وتعيين قوة من الأمن عليه.





وفي تحقيقات النيابة العامة اعترف والد الطفلة الضحية "ندى"، بقرية الحواتكة، أنه ذهب إلى الدكتور "علي. ع"، في عيادته الخاصة بمركز منفلوط، لإجراء عملية ختان لطفلته 12 سنة، وبعد أن قام الطبيب بإجراء العملية للطفلة وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها، وأخبر الطبيب بذلك ولكنه فوجئ بمحاولة الطبيب طرده من داخل عيادته بعد وفاة ابنته، فتوجه لمركز شرطة منفلوط لتحرير محضر بالواقعة.





بينما أنكر طبيب واقعة ضحية الختان بأسيوط أنه أجرى عملية ختان للطفلة "ندى" مما أدى إلى وفاتها، مؤكدا أنه أجرى عملية تجميل لتشوه في منطقة الجهاز التناسلي للطفلة، ولم يكن معه طبيب تخدير أو تمريض، وقام بإجراء العملية بمفرده، فضلا عن كونه طبيب نساء وتوليد وليس جراحا، وذلك خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معه بمركز منفلوط في أسيوط.





وقال الطبيب المتهم إنه بعد خروج الطفلة من العمليات حدث لها نزيف، فتم إدخالها لغرفة العمليات من جديد، في محاولة للسيطرة على النزيف ولكنها توفيت في الحال، فتم إبلاغ والد ووالدة وخالة الطفلة لاستلام الجثمان.