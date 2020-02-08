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توك شو

مشهد رومانسى مأساوى.. لحظة وداع زوجين مسنين مصابين بـ فيروس كورونا.. شاهد

السبت 08/فبراير/2020 - 03:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية الآن تقريرا عن مشاهد غير متداولة من الحياة اليومية في ووهان  بعد تفشي فيروس كورونا.

ورصدت عدسات الكاميرات والهواتف من خلال التقرير مواقف إنسانية وإجراءات غير متوقعة فى أوج المواجهة الشرسة ضد فيروس كورونا.

وظهر فى التقرير هناك مشهد أثار بكاء الحاضرين حيث رفضت ممرضة صينية وتعمل فى أحدى مستشفيات ووهان مصافحة ابنتها واستلام الطعام منها .

ورصد التقرير مشهدا مأساويا للحظة وداع  وبكاء بين زوجين مسنين مصابان بفيروس كورونا محمولان على أسرة أحدى المستشفيات فى ووهان. 

وكان من بين المشاهد مشهد لمصابين بفيروس كورونا يحاولون الهروب من غرف العزل الصحى بعد اصابتهم بالفيروس، وتم رصدت موظفات بأحد البنوك تقومن بتعقيم المبالغ المالية قبل استلامها، ومشهد آخر يرصد لحظات التعقيم الإجبارى للشوارع والمحلات بمدينة ووهان الصينية .

يذكر أن فيروس كورونا يواصل انتشاره فى الصين وخارجها وارتفعت وفياته حتى الآن لعدد 636 شخصأ فى الصين وعدد اصابات مؤكدة وصل أكثر من 31 ألف حالة . 
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