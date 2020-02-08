مشهد رومانسى مأساوى.. لحظة وداع زوجين مسنين مصابين بـ فيروس كورونا.. شاهد





ورصدت عدسات الكاميرات والهواتف من خلال التقرير مواقف إنسانية وإجراءات غير متوقعة فى أوج المواجهة الشرسة ضد فيروس كورونا.





وظهر فى التقرير هناك مشهد أثار بكاء الحاضرين حيث رفضت ممرضة صينية وتعمل فى أحدى مستشفيات ووهان مصافحة ابنتها واستلام الطعام منها .





ورصد التقرير مشهدا مأساويا للحظة وداع وبكاء بين زوجين مسنين مصابان بفيروس كورونا محمولان على أسرة أحدى المستشفيات فى ووهان.





وكان من بين المشاهد مشهد لمصابين بفيروس كورونا يحاولون الهروب من غرف العزل الصحى بعد اصابتهم بالفيروس، وتم رصدت موظفات بأحد البنوك تقومن بتعقيم المبالغ المالية قبل استلامها، ومشهد آخر يرصد لحظات التعقيم الإجبارى للشوارع والمحلات بمدينة ووهان الصينية .



