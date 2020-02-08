بعد اعتذار إنفيديا.. كورونا تهدد المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة ببرشلونة

أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية، عملاق صناعة رقائق المعالجات الرسومية، تعليق مشاركتها في المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة 2020 المقرر انطلاقه في برشلونة بإسبانيا، بسبب المخاطر الصحية المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا".





وقالت الشركة - في بيان - إنها لن ترسل موظفيها إلى نسخة هذا العام من الحدث الأبرز في قطاع الأجهزة المحمولة.





وبهذه الخطوة، أصبحت "إنفيديا" أول شركة أمريكية ورابع شركة عالمية تعلق مشاركتها في في المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة 2020 بسبب فيروس "كورونا"، بعد شركات "إيركسون"و"إل جي" و"زيد تي إي".





فيما أكدت شركات تكنولوجية عملاقة أخرى مثل "كوالكوم" و"لينوفو" و"موتورولا" و"شاومي" و"فيفو" و"أونر"، مشاركتها في المعرض.