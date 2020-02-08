AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد اعتذار إنفيديا.. كورونا تهدد المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة ببرشلونة

السبت 08/فبراير/2020 - 03:45 م
إنفيديا
إنفيديا
Advertisements
أ ش أ
أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية، عملاق صناعة رقائق المعالجات الرسومية، تعليق مشاركتها في المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة 2020 المقرر انطلاقه في برشلونة بإسبانيا، بسبب المخاطر الصحية المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا".

وقالت الشركة - في بيان - إنها لن ترسل موظفيها إلى نسخة هذا العام من الحدث الأبرز في قطاع الأجهزة المحمولة.

وبهذه الخطوة، أصبحت "إنفيديا" أول شركة أمريكية ورابع شركة عالمية تعلق مشاركتها في في المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة 2020 بسبب فيروس "كورونا"، بعد شركات "إيركسون"و"إل جي" و"زيد تي إي". 

فيما أكدت شركات تكنولوجية عملاقة أخرى مثل "كوالكوم" و"لينوفو" و"موتورولا" و"شاومي" و"فيفو" و"أونر"، مشاركتها في المعرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتقنية مذهلة وزيادة 1 تيرابايت.. لينوفو تطرح تحديثا جديدا لـ ThinkPad X1.. صور

وزن خفيف وسرعة إنترنت.. لينوفو تطلق أول حاسب محمول بتقنية 5G في العالم "صور"

أبرز الحواسيب المحمولة التي أعلن عنها بمعرض CES 2020.. كل ما تريد معرفته عن لابتوبات الجيل الخامس القادمة.. الشاشات القابلة للطي وثنائية الشاشة تصل إلى الكمبيوتر المحمول هذا العام

شاهد.. أول صورة مسربة لهاتف موتورولا الجديد

فيسبوك وشركات عالمية تقيد سفر موظفيها بسبب فيروس كورونا

تسريب المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا Moto G Stylus.. صور

ترشيحاتنا

الموت يفجع المطرب الشعبي طارق الشيخ

بعد شائعات ارتباطها.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد

وفاة أمريكي وياباني بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية

الزمالك يظهر العين الحمراء ويمنع لاعبيه من السوشيال ميديا

أسعار هيونداي hyundai في مصر بعد آخر خصم.. صور

يا فرحة ما تمت.. عروسان يصلان قاعة الزفاف فوجدا مفاجأة صادمة

AdvertisementS

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

فيديو مرعب يثير الجدل من شوارع ووهان بعد تفشي كورونا بالمدينة

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. التحريات: جثة على وجهها أمام الحمام والأخرى على السرير.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

تقلب موازين اللعبة.. دراسة تفجر مفاجأة عن فيروس كورونا.. فيديو

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

بلاغ لحبس محمد رمضان بسبب أغنية «بم بم»

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه.. سعر ومواصفات.. صور

تحول لـ خرابة.. سوق الجملة بطور سيناء مأوى للكلاب الضالة ومرعى للأغنام

بإطلالة جذابة.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير