المعلم يقترب.. كواليس إقالة جاريدو من تدريب النجم الساحلي التونسي

كشف مصدر مطلع، عن كواليس تنحى الإسباني خوان جاريدو المدير الفنى لفريق النجم الساحلي التونسي عن تدريب الفريق رغم نجاحه فى التأهل بالفريق التونسي إلى دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.





كانت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية، أعلنت منذ قليل رحيل جاريدو عن النجم الساحلي، بعدما وافق المدرب على التنازل عن جزء من الشرط الجزائي الموقع في عقده مع النادي التونسي، والمقدر بـ 150 ألف دولار.





قال المصدر إن بداية أزمة جاريدو مع إدارة النجم التونسي برئاسة رضا شرف الدين جاءت بعد النتائج السيئة للمدرب الإسباني فى الدورى المحلى وخسارته 4 مباريات مؤخرا جاء أبرزها أمام الترجي وفشله فى قيادة الفريق محليا.





لفت إلى أن القشة التى قصمت البعير بعد قيام جاريدو بتوجيه انتقادات إلى إدارة النجم التونسي بشأن عدم منح اللاعبين المستحقات المالية الخاصة بهم ما أدى إلى دخول لاعبى النجم فى إضراب عن التدريبات مؤخرا للتعبير عن غضبهم من سوء سياسة الإدارة فى التعامل بالنواحى المالية.





وأشار إلى أن إدارة النجم الساحلي عقدت جلسة مع المدرب الإسباني وجرى الاتفاق على فك الارتباط بشكل ودى والإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن النجم الساحلي خاض اليوم السبت مباراة امام نادى هلال الشابة فى المسابقة المحلية بدون المدرب الاسباني.

يذكر أن المعلم حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الوطنى ونادى الزمالك يتواجد حاليا فى مدينة سوسة التونسية من أجل التفاوض حول قيادة النجم الساحلي، خلفا للمدرب الإسباني جاريدو و تجرى مفاوضات جادة معه من أجل تولى قيادة الفريق فنيا خلال الفترة القادمة فى ظل منافسة الفريق التونسي في دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى جانب المسابقة المحلية فى الدورى التونسي.



