تفاصيل تنازل جاريدو عن الشرط الجزائي للرحيل عن النجم التونسي

كشف مصدر مطلع عن تفاصيل الشرط الجزائي بين إدارة نادى النجم الساحلي التونسي برئاسة رضا شرف الدين والإسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الليتوال بعد إعلان فسخ العقد بالتراضى بين الطرفين.

كانت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية، أعلنت اليوم رحيل جاريدو عن النجم الساحلي، بعدما وافق المدرب على التنازل عن جزء من الشرط الجزائي الموقع في عقده مع النادي التونسي، والمقدر بـ 150 ألف دولار.

وقال المصدر إن الإسباني جاريدو يتضمن عقده شرطا جزائيا براتب 6 شهور بقيمة مالية 150 ألف دولار وخلال الجلسة التى جمعته مع رضا شرف الدين رئيس النادى التونسي تم الاتفاق على تنازل جاريدو عن 3 شهور من الشرط الجزائى ما يوازى 75 ألف دولار على أن يتقاضى قيمة الثلاثة شهور الأخرى من الشرط الجزائى قبل رحيله.



