رامي جمال يطرح كليب سقف من ألبومه الجديد أنا لوحدي.. غدا

يطرح الفنان رامى جمال ، غدا الأحد، كليبه الجديد "سقف" وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "أنا لوحدى" من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز".





الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، وسيتم طرحها على عبر قناة "نجوم إف.إم TV".





كان رامى جمال أعلن عن مفاجأة فى كليب "سقف"، وكتب عبر حساباته الرسمية قائلا: " أغنية سقف دي وعد مني مفاجأة جديدة جدًا في تصويرها مش هقولكم عليها بس بشكر من قلب قلبي كل حد ساعدني فيها".



