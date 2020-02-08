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فن

رامي جمال يطرح كليب سقف من ألبومه الجديد أنا لوحدي.. غدا

السبت 08/فبراير/2020 - 03:44 م
.رامى جمال
.رامى جمال
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شروق ابراهيم
يطرح الفنان رامى جمال، غدا الأحد، كليبه الجديد "سقف" وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "أنا لوحدى" من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز".

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، وسيتم طرحها على عبر قناة "نجوم إف.إم TV".

كان رامى جمال أعلن عن مفاجأة فى كليب "سقف"، وكتب عبر حساباته الرسمية قائلا: " أغنية سقف دي وعد مني مفاجأة جديدة جدًا في تصويرها مش هقولكم عليها بس بشكر من قلب قلبي كل حد ساعدني فيها".

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9  أغنيات.
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