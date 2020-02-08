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أخبار البلد

بريزنتيشن: ناشئ الزمالك محارب السرطان يحضر مباراة السوبر المصري بالإمارات

السبت 08/فبراير/2020 - 03:37 م
اللاعب سعد محمد
اللاعب سعد محمد ناشئ
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امل مجدي

أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن سفر ناشئ الزمالك  سعد محمد المصاب بالسرطان إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

 

وقالت  شركة بريزنتيشن فى بيان لها إن تامر مرسي  رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  أصدر قراره إلى منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورت لاتخاذ اللازم نحو سفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك المصاب بالسرطان لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري وذلك تشجيعا للاعب وتحفيزه كجزء من دور الشركة ومسئوليتها المجتمعية. 


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