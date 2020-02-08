اقتحم المكتب بـ طبنجة.. قرار عاجل من النيابة ضد طالب اعتدى على أستاذ بجامعة الإسكندرية

جددت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية اليوم، السبت، حبس طالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، 15 يوما لقيامه بالاعتداء على أستاذ جامعي بـ "طبنجة" عقب اقتحامه مكتبه، ما أدى إلى إصابته بجروح، وذلك انتقاما من الاستاذ عقب صدور قرار بفصله لمدة عام.





ترجع بداية الواقعة، عندما حرر أستاذ مادة المالية العامة ورئيس الكنترول بكلية التجارة جامعة الإسكندرية محضرا للطالب بالفرقة الثانية بالكلية ويدعى "محمد.م.أ.م" خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وحسب المحضر رصد رئيس الكنترول الطالب أثناء تشاجره مع الملاحظ داخل اللجنة بصوت مرتفع محاولا إحداث شغب، وعند محاولته التدخل تحدث معه بطريقة غير لائقة ورفض الخروج من اللجنة ودفعه وتهجم عليه داخل لجنة الامتحان.





وبإحالة المحضر إلى الشئون القانونية للتحقيق، أصدر مجلس التأديب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، قرارا بفصل الطالب لمدة عام دراسي كامل.

ووفقا للدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، قام الطالب باقتحام مكتب أستاذ مادة المالية العام ورئيس الكنترول حاملا طبنجة واعتدى عليه ما أدى إلى إصابته بجروح وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.



