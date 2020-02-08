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توك شو

بمشاركة الأهالي والأطفال.. مبادرة لتشجير زهراء المعادي.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 03:52 م
مبادرة تشجير منطقة
مبادرة تشجير منطقة زهراء المعادي
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فرح علاء الخولي

عرض برنامج "إنبوكس"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، تقريرا عن مبادرة تشجير منطقة زهراء المعادي، وهي مبادرة مقدمة من رجال ونساء المنطقة ويصاحبها أطفالهم، وتعاونت معهم وزارة البيئة والحي وتم إمدادهم بكل ما يحتاجونه سواء من أشجار أو معدات.

والمبادرة تحث على العمل العام والمشاركة في العمل التطوعي، وأطلقت المبادرة من مؤسسة "جندوانا"، وايضًا تقوم على فكرة اعادة التدوير من مخلفات المنازل والسيارات ومنها "الكاوتشوك"، وبدأت المبادرة من شارع الـ 50 بمنطقة زهراء المعادي.

وقال محمود عبدالمنعم، عالم جيولوجيا، وأحد سكان المنطقة ان المبادرة تقوم بعملية التشجير في جزيرة الشارع وهذا بالتعاون مع وزارة البيئة وحي البساتين وأنه قد تم التواصل مع حي البساتين التي تتبعها المنطقة وأخذ الموافقة وكل الاوراق المطلوبة لبدء عمل المبادرة.

وتابعت إنجي صبري، من مؤسسي مبادرة تشجير وتحميل زهراء المعادي، ان الفكرة بدأت في البداية بين أعضاء المؤسسة وتم التواصل مع الجهات التي من الممكن ان تدعم المبادرة، مشيرة الى ان كل المؤسسات والجهات المعنية التي تم التواصل معها قامت بتوفير كل ما احتجته المبادرة من معدات ونباتات.
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