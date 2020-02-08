استبعاد لومير.. مدرب تونسي ينافس حسن شحاتة على قيادة النجم الساحلي

كشف مصدر مطلع عن دخول مدرب تونسي فى المنافسة مع حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الوطنى ونادى الزمالك على تولى منصب المدير الفنى لفريق النجم الساحلى التونسي خلفا للإسباني خوان جاريدو بعد رحيله.

كانت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية، أعلنت رحيل جاريدو عن النجم الساحلي، بعدما وافق المدرب على التنازل عن جزء من الشرط الجزائي الموقع في عقده مع النادي التونسي، والمقدر بـ 150 ألف دولار.

وقال المصدر إن المعلم حسن شحاتة يواجه منافسة قوية مع التونسي إسكندر القصري المدير الفنى السابق للبنزرتى لخلافة جاريدو على تدريب النجم الساحلي.





لفت إلى أن المعلم حسن شحاتة يتواجد حاليا في مدينة سوسة التونسية من أجل التفاوض حول قيادة النجم الساحلي، خلفا للمدرب الإسباني جاريدو.





وأشار إلى أن الفرنسي ر وجيه لومير المدرب الفنى السابق لفريق النجم الساحلي ابتعد عن المنافسة مع المعلم حسن شحاتة من أجل تولى قيادة فريق النجم الساحلي فنيا نظرا لكبر سنه.



