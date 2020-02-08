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فن

أصالة تحيي حفل عيد الحب بالقاهرة.. 13 فبراير

السبت 08/فبراير/2020 - 03:51 م
أصالة
أصالة
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، عن حفلها المُقبل، في عيد الحب، والذي ستحييه على مسرح الماسة كابيتال بالقاهرة ، يوم الخميس 13 فبراير الجاري. 

ونشرت أصالة بوستر الحفل على إنستجرام، وعلقت قائلة: «حفل عيد الحب يوم الخميس ١٣ فبراير ، على مسرح الماسة كابيتال - القاهرة». 

من جهة أخرى، حققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 8 ملايين و805 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها. 

تقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخة ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي أكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف في همسي .. وأنا أداري وأنا داري .. كثير الصبر يقهرني".

أصالة تحيي حفل عيد الحب بالقاهرة.. 13 فبراير
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