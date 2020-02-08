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حوادث

قرار جديد بشأن محاكمة 215 متهما في قضية كتائب حلوان

السبت 08/فبراير/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طره، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة غدا الأحد.

وأسندت المحكمة، للمتهمين في القضية أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

واتهموا أيضًا بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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