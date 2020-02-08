مجدى عبد الغني في المغرب لحضور اجتماعات الاتحاد الأفريقي للاعبين المحترفين

غادر مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين القاهرة متوجها إلى المغرب لحضور اجتماعات الاتحاد الافريقي للاعبين المحترفين و التى تستمر لمدة ثلاثة أيام .

وأوضح مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للاعبين المحترفين أن الاجتماع يأتي للاتفاق على خطة عمل الاتحاد خلال الفترة القادمة.





ويناقش الاجتماع معرفة مدى علاقة اتحاد اللاعبين المحترفين بالاتحادات الأهلية والاتحاد الافريقى الكاف وكذلك مدى تقيم التعاون المشترك بين الفيبرو والكاف فى تنظيم حفل الأفضل فى ٢٠١٩ والذي أقيم مؤخرا بالقاهرة.



