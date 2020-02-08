صائد الفيروسات.. أسرع وسيلة لاكتشاف عدوى كورونا خلال 40 دقيقة.. شاهد

عرضت فضائية العربية تقريرأ يرصد مشاهد إرهاق الطواقم الطبية داخل مدينة ووهان الصينية.





ووفقا للتقرير فإن الأطباء فى مدينة ووهان دخلوا فى سباق مع الزمن محفوفا بالخوف ليس بهدف إيجاد لقاح فحسب بل للتعامل مع كارثة المرض فى شكله وظروفه الحالية .





وأعلن العلماء فى هونج كونج عن اختراع أسرع جهاز حتى الآن للكشف المبكر عن فيروس كورونا فخلال أربعين دقيقة فقط بدلا من ثلاث ساعات تحتاجها الأجهزة المستخدمة حاليأ فى الصين وحول العالم لرصد المصابين بفيروس كورونا .





وفى مدينة ووهان بالصين طور العلماء روبوت خاص لفحص المشتبهين بإصابتهم بفيروس كورونا حيث يعمل الأخير بدلأ من الأطباء والممرضين على أخذ عينات اللعاب من فم المريض ..





وأحدث الربوتات المستخدمة فى الصين لفحص المرضى هو الروبوت صائد الفيروسات وهى آلة بحجم صغير نسبيأ لكنها فعالة ويراهن عليها لحماية الأطباء والممرضين من انتقال عدوى فيروس كورونا .





ويواصل كورونا انتشاره فى الصين وخارجها وارتفعت وفياته حتى الآن لعدد 636 شخصأ فى الصين وعدد إصابات مؤكدة وصل أكثر من 31 ألف حالة .



