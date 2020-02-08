AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صائد الفيروسات.. أسرع وسيلة لاكتشاف عدوى كورونا خلال 40 دقيقة.. شاهد

السبت 08/فبراير/2020 - 03:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية العربية تقريرأ يرصد مشاهد إرهاق الطواقم الطبية داخل مدينة ووهان الصينية.

ووفقا للتقرير فإن الأطباء فى مدينة ووهان دخلوا فى سباق مع الزمن محفوفا بالخوف ليس بهدف إيجاد لقاح فحسب بل للتعامل مع كارثة المرض فى شكله وظروفه الحالية .

وأعلن العلماء فى هونج كونج عن اختراع أسرع جهاز حتى الآن للكشف المبكر عن فيروس كورونا فخلال أربعين دقيقة فقط بدلا من ثلاث ساعات تحتاجها الأجهزة المستخدمة حاليأ فى الصين وحول العالم لرصد المصابين بفيروس كورونا . 

وفى مدينة ووهان بالصين طور العلماء روبوت خاص لفحص المشتبهين بإصابتهم بفيروس كورونا حيث يعمل الأخير بدلأ من الأطباء والممرضين على أخذ عينات اللعاب من فم المريض  ..

وأحدث الربوتات المستخدمة  فى الصين لفحص المرضى هو الروبوت صائد الفيروسات وهى آلة بحجم صغير نسبيأ لكنها فعالة ويراهن عليها لحماية الأطباء والممرضين من انتقال عدوى فيروس كورونا . 

ويواصل كورونا انتشاره فى الصين وخارجها وارتفعت وفياته حتى الآن لعدد 636 شخصأ فى الصين وعدد إصابات مؤكدة وصل أكثر من 31 ألف حالة . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيروس القاتل في بكين.. تفاصيل أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بسبب كورونا

تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

بسبب كورونا.. البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للصين

فحص أول حالة مشتبه بإصابتها بـ فيروس كورونا في نيويورك

شاهد .. لحظة وصول الطلاب السعوديين بعد إجلائهم من مدينة ووهان الصينية

خسائر فادحة للأسهم الصينية بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف موعد استقرار الطقس..تعرف عليه

تعرف على الموقف الطبي لرمضان صبحي

هجوم مسلح على عائلة مسلمة بمطعم مصري في أستراليا.. تفاصيل

انتوا مش بتحسوا بالبرد.. متابع يحرج هنا الزاهد بعد ظهورها بـ جيب قصير فى عيد ميلاد زوجة كريم فهمي

ذاكرة السمكة ليست 5 ثوان والخفافيش ترى بوضوح.. 4 حقائق علمية مدهشة.. صور

ترشيح محمد صلاح لـ رقم قياسي جديد

AdvertisementS

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

فيديو مرعب يثير الجدل من شوارع ووهان بعد تفشي كورونا بالمدينة

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

تقلب موازين اللعبة.. دراسة تفجر مفاجأة عن فيروس كورونا.. فيديو

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

بلاغ لحبس محمد رمضان بسبب أغنية «بم بم»

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه.. سعر ومواصفات.. صور

تحول لـ خرابة.. سوق الجملة بطور سيناء مأوى للكلاب الضالة ومرعى للأغنام

بإطلالة جذابة.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير