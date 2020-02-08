أهم الأخبار | طريقة جديدة لانتقال كورونا.. إجراءات احترازية بالمدارس ضد الأمراض المعدية.. حكم جديد بسجن محمد علي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، السبت 8 فبراير 2020، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية أبرزها:





أكد باحثون أن الإسهال قد يكون طريقا لانتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، بعد نشر دراسة تشير إلى أن المصابين بالمرض يعانون من اضطرابات بالجهاز الهضمي.





أكد الدكتور أيمن إمام، مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، أنه لم يتم الاشتباه في أى حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في مصر حتى الآن.





أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قائمة تعليمات وإرشادات صحية تطبق على جميع الطلاب والمعلمين والعمال لضمان عدم انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في المدارس.









وضعت محافظة المنيا بالتنسيق مع مديريتى التربية والتعليم، والصحة، عدة ضوابط لمواجهة الأمراض المعدية وأيضًا توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.





قضت محكمة جنح التهرب الضريبى بمعاقبة المقاول الهارب «محمد علي» للمرة الثالثة بالسجن 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة.





قامت وحدة الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، بتسليم قرد ضال عثر عليها أمام مدخل أحد العقارات إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية.









أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يستعرض خلال القمة الإفريقية العادية الثالثة والثلاثين التى تعقد بأديس أبابا يومى التاسع والعاشر من فبراير الجارى رؤية مصر تجاه العمل الإفريقى والمشترك والتكامل التجارى والتنمية بالقارة.





اشتعلت المنافسة بين حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، والفرنسي روجيه لومير، على تولي مهمة تدريب النجم الساحلي، خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو، الذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق المحلية.





أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة على الإطلاق لما نشر على أحد مواقع التواصل من وجود مقترح بالأوقاف بشأن إلزام الأئمة بتسجيل خطبهم، حيث أكد الشيخ صبري عبادة، أنه لم يدل بأي تصريح لأي جهة في هذا الشأن، فلزم التنويه.





أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عدا مباراة كل من الأهلي والزمالك لارتباطاتهما في الدوري وأفريقيا:





بدأت الصين باتخاذ إجراءات وصفت بالجذرية، مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا، وشملت اعتقال المصابين وسحبهم بالقوة إلى الحجر الصحي.





قالت وسائل إعلام في تايلند إن ما لا يقل عن 12 شخصًا قتلوا وجُرح عدد غير معروف في إطلاق نار من قبل جندي قام بإطلاق الرصاص على قائد وزملائه من الجنود والمدنيين في منطقة موانج يوم السبت.





أثناء جولة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لتفقد ما تم تنفيذه من أعمال في مشروع الهوية البصرية بمعابد الأقصر والكرنك بمحافظة الأقصر وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بهم، حرص الزائرون من المصريين والأجانب على التقاط الصور التذكارية مع وزير السياحة والآثار.





افادت وسائل إعلام تايلندية، اليوم السبت، بمقتل 12 شخصا على الأقل من جراء قيام جندي بإطلاق النار عليهم شمالي البلاد.





استمرارًا لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع مختلف الطلبات والشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين، تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا بشأن موقف تلقى ورصد شكاوى المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واستجابات الجهات الحكومية لها خلال شهر يناير 2020.