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فن

الفلوس يحتل المركز الثانى فى إيرادات السينما

السبت 08/فبراير/2020 - 06:58 م
فيلم الفلوس
فيلم الفلوس
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم "الفلوس"، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 556 ألف جنيه ليحتل بذلك المركز الثاني في سباق الأفلام المعروضة خلال موسم إجازة نصف السنة بعد فيلم "لص بغداد" لـ محمد إمام.

الفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

كان الفيلم تعرض لقرصنة قبل أيام وتم تداوله عبر موقع فيس بوك قبل أن تسيطر الشركة المنتجة على الوضع وتقوم بحذفه.
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