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فن

328 ألف جنيه إيرادات فيلم رأس السنة

السبت 08/فبراير/2020 - 07:59 م
فيلم راس السنة
فيلم راس السنة
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم "راس السنة"، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 328 ألف جنيه ليحتل بذلك المركز الثالث في سباق الأفلام المعروضة خلال موسم إجازة نصف السنة بعد فيلمى "لص بغداد" لـ محمد إمام و"الفلوس" لتامر حسنى.

الفيلم بطولة بسمة واياد نصار وشيرين رضا وانجى المقدم وتأليف محمد حفظى واخراج محمد صقر.

وأحداث الفيلم تدور في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة، موضحا أن من خلال الاحداث يستمر الصخب والعلاقات تصبح أكثر تشابكا وتعقيدا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم، ومن حولهم إلى الأبد.

وكان تعرض الفيلم لعدة تأجيلات قبل عرضه فى موسم نصف العام وذلك لاسباب غير معلومة وتعود الى التوزيع والانتاج.
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