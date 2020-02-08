تقرير يكشف نهب العثمانيين والأتراك للآثار النبوية من المدينة المنورة

ورصد التقرير تباهي أردوغان والأتراك
بما نهبوه من الحجرة النبوية ما يثبت أن هذا النظام ليس سوى امتداد لتاريخ قديم صنعه
أجدادهم مليء بالنهب والسرقات التي هربوا بها من المدينة المنورة.
وأوضح التقرير عبر شهادات خاصة من
أهالى المدينة المنورة، أن كل الآثار الموجودة في تركيا آثار منهوبة من المدينة
المنورة، التي استولى عليها الأتراك العثمانيون من المدينة.
وكان الأمير التركي فخر الدين باشا، في
عام 1916، قام بسرقة أموال أهل المدينة، كما قام الأتراك بسرقة أغلب مخطوطات
المكتبة المحمودية.
https://www.youtube.com/watch?v=Ebhsz9zg_UY&fbclid=IwAR3IJpq_de8A5F_Y0H63Z3e8pj0e9dmkFLnLlJSp07A0IH46vG2kZ6iGqUU