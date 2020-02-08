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حوادث

ضبط 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الأقصر بعد مصرع اثنين داخل بئر

السبت 08/فبراير/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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شمس يونس

نجحت الأجهزة الأمنية في الأقصر في ضبط سبع متهمين مشتركين فى التنقيب عن الاثار بقرية توماس جنوب الأقصر وذلك عقب انهيار جدار على اثنين اخرين معهما تسبب فى مصرعهما فى الحال.

بدأت أحداث القصة عند تلقى اللواء ايمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع شابين داخل بئر اثناء تنقيبهم عن الآثار اثر انهيار جزء من جدران المنزل عليهم .

وتبين بالتحريات أن المتوفين هما "حسن أ. م. " 21 سنة سائق توك توك ومقيم بجسر السيالة اسنا  و" أحمد م. ص."  47 سنة عاطل ومقيم بمحافظة الجيزة.

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وبعد تكثيف التحريات وردت معلومات لمباحث إسنا تفيد بالشابين كان برفقتهم سبح اشخاص اخرين وعند انهيار الجدار فروا هاربين وتبين هم " مصعب خ. م."  34 سنة  و " أبوبكر ع. ع."  27 سنة  مقيمان  بجسر السيالة بمدينة إسنا و" محمد ع "  25 سنة و " ناصر ا. ص"  47 سنة  مقيمان شارع احمد عرابى اسنا ، و "أحمد ح. ع"  36 سنة و مقيم بالوراق بالجيزة و"مصطفى م. ع"  47 سنة و ملازم أول بالمعاش مقيم بالقاهرة، و"محمد ع. ع" و صاحب الحوش بقرية توماس

تحرر محضر بذلك وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لتولى التحقيقات

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